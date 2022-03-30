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Сегодня, 04:40

Эквадор вырвал ничью у Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Эквадора сыграла вничью с Аргентиной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:1. Игра прошла на стадионе «Банко Пичинча».

На 24-й минуте встречи Хулиан Альварес вывел аргентинцев вперед. В концовке встречи в ворота аргентинской команды был назначен пенальти. Эквадорский нападающий Эннер Валенсия не смог реализовать одиннадцатиметровый, но был первым на добивании и сравнял счет.

Ранее сборные Аргентины и Эквадора гарантировали себе попадание в финальную стадию ЧМ-2022.

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