Эквадор вырвал ничью у Аргентины

Сборная Эквадора сыграла вничью с Аргентиной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:1. Игра прошла на стадионе «Банко Пичинча».

На 24-й минуте встречи Хулиан Альварес вывел аргентинцев вперед. В концовке встречи в ворота аргентинской команды был назначен пенальти. Эквадорский нападающий Эннер Валенсия не смог реализовать одиннадцатиметровый, но был первым на добивании и сравнял счет.

Ранее сборные Аргентины и Эквадора гарантировали себе попадание в финальную стадию ЧМ-2022.