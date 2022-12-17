Экс-защитник «Реала» Серхио Рамос обратился к полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу после матча против Аргентины (0:3) в полуфинале ЧМ-2022.

«Живая легенда! Ты навсегда в моей команде, брат! В очередной раз ты устроил настоящий сольный концерт», — написал Рамос в соцсети.

Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место с Марокко 17 декабря. Начало — в 18.00 мск.