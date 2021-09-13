Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка высказался о дебюте Валерия Карпина в национальной команде.

«Может быть, не все получилось, но в принципе хорошо, что набрали семь очков. Конечно, хотелось девять, но для первой игры показали против Хорватии (1:1) неплохой агрессивный футбол. В двух других матчах взяли максимум баллов. Может быть, не везде была качественная игра. Где-то отпустили матчи с Кипром (2:0) и Мальтой (2:0). Но новый главный тренер только знакомился с командой, поэтому здесь результат важнее качества игры. Этим отрезком можно быть довольным», — приводят слова Андрея «Известия».

После сентябрьских матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.