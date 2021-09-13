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Каряка — о сборной России: «Результат важнее качества игры»

11:26
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка высказался о дебюте Валерия Карпина в национальной команде.

«Может быть, не все получилось, но в принципе хорошо, что набрали семь очков. Конечно, хотелось девять, но для первой игры показали против Хорватии (1:1) неплохой агрессивный футбол. В двух других матчах взяли максимум баллов. Может быть, не везде была качественная игра. Где-то отпустили матчи с Кипром (2:0) и Мальтой (2:0). Но новый главный тренер только знакомился с командой, поэтому здесь результат важнее качества игры. Этим отрезком можно быть довольным», — приводят слова Андрея «Известия».

После сентябрьских матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1220752/aleksei-fomin/seichas-krylia-staraiutsia-igrat-v-tot-zhe-futbol-chto-i-my

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры