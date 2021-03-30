Полузащитник сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» высказался о лидерах российской и словенской сборных — Артеме Дзюбе и Йосипе Иличиче.

— Восхитил ли вас при ближайшем рассмотрении Иличич?

— Топ-игрок! Вся опасность у словенцев исходила от него. При любом его контакте с мячом чего-то ждешь. И он каждый раз придумывал интересное продолжение для атаки. Классный игрок. Я с такими еще, наверное, не встречался.

Но победа над Словенией уже в прошлом, и она будет ценна в том случае, если мы выиграем и следующий матч. Игра в Словакии — через два дня на третий, и на первый план выходит восстановление. Надо удачно сыграть на выезде. Неожиданный выигрыш Словении у Хорватии еще раз доказал, что группа у нас ровная, все команды могут отнять друг у друга очки.

— Вы не так давно знаете героя матча со словенцами Артема Дзюбу. Как впечатления от капитана сборной?

— Отличные. Дзюба — лидер команды и на поле, и в жизни. Если что-то подсказывает, то с юмором. Все позитивно. И на поле он все доказывает своей игрой и голами.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.