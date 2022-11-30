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Байден поздравил сборную США с выходом в плей-офф ЧМ-2022: «США — один, Иран — ноль!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Джо Байден.
Фото AFP

Президент США Джо Байден поздравил национальную сборную по футболу с победой над командой Ирана (1:0) на чемпионата мира-2022 в Катаре.

«США — один, Иран — ноль! Игра окончена!

Когда я беседовал с тренером и игроками, я сказал: «Вы можете это сделать». И они сделали это», — приводит слова Байдена NBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сборная США набрала 5 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе В. В 1/8 финала сборная США 3 декабря сыграет с командой Нидерландов.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
Джо Байден
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