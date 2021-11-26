В Госдуме оценили результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022. Сборная России дома сыграет против Польши.
«Это принципиальный соперник, — сказал Свищев «СЭ». — Там много интересных и ведущих игроков европейского футбола. Конечно, это не самый лучший вариант для нашей сборной. Было бы лучше, если бы нам Македония попалась. Это будет достаточно принципиальный матч и по многим другим позициям: матч будет сложным, но самое главное — это безопасность. Я уверен, что в России будет безопасно».
В финале победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.
Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
Жеребьевка стыков ЧМ-2022: соперник России — Польша, Италия или Португалия точно не попадут в Катар вместе. Live!
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