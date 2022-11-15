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15 ноября, 15:23

Билялетдинов — о ЧМ-2022: «Мне вообще все равно, я буду смотреть кубок России»

Билялетдинов заявил, что Кубок России для него интереснее, чем ЧМ-2022
Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов заявил, что чемпионат мира-2022 для него не так интересен, как Кубок России.

«Чемпионат мира или Кубок России? Я буду смотреть Кубок. У меня нет настроя смотреть каждый матч чемпионата мира. Мне вообще все равно. Какие матчи Кубка России планирую смотреть? По возможности хочу посмотреть все матчи, которые смогу», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Игры Кубка России состоятся 22, 23, 26 и 27 ноября.

Источник: https://legalbet.ru/news/bilyaletdinov-o-chempionate-mira-mne-voobshe-vsyo-ravno/
Динияр Билялетдинов
Кубок России
Чемпионат мира по футболу
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