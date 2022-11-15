Сборная Ганы забыла взять форму на ЧМ-2022 в Катар

Сборная Ганы по футболу забыла взять форму на чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает журналист Марк Шуамо в соцсетях.

По данным источника, экипировка будет доставлена игрокам по почте. Однако Ганская федерация футбола опасается, что форма не будет доставлена в Катар к первому матчу сборной.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Гана сыграет в группе H с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.

24 ноября Ганы встретится с Португалией. Начало — в 19.00 мск.