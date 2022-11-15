Радимов заявил, что точно посмотрит матч «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что отдаст предпочтение матчу Кубка России между петербуржской командой и «Спартаком», а не параллельно проходящей игре чемпионата мира в Катере Бельгия — Марокко.

«Что буду смотреть: чемпионат мира или Кубок России? Если получится, и то, и то буду смотреть не в полном объеме. Матчи будут идти параллельно? «Зенит» — «Спартак» точно посмотрю», — приводит слова Радимова Legalbet.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск. В это же время пройдет игра ЧМ-2022 между национальными командами Бельгии и Марокко в группе F.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.