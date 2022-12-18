Дешам расстроен, что некоторые французы будут болеть за Месси в финале ЧМ

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам огорчен тем, что некоторые жители Франции будут болеть за форварда Лионеля Месси в финале ЧМ-2022 в Аргентине.

«Аргентинцы и Месси хотят титул. Во Франции есть люди, которые будут болеть за них. Но мы постараемся огорчить их, мы также хотим титул, у нас есть цель», — цитирует Дешама ANSA.