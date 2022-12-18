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Сегодня, 08:16

Дешам расстроен, что некоторые французы будут болеть за Месси в финале ЧМ

Виктория Кравченко
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Главный тренер французской сборной Дидье Дешам огорчен тем, что некоторые жители Франции будут болеть за форварда Лионеля Месси в финале ЧМ-2022 в Аргентине.

«Аргентинцы и Месси хотят титул. Во Франции есть люди, которые будут болеть за них. Но мы постараемся огорчить их, мы также хотим титул, у нас есть цель», — цитирует Дешама ANSA.

В финале ЧМ-2022 встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Матч пройдет 18 декабря.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

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26%

2.10

П2

21%

2.85
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Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

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2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Дидье Дешам
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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