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Данни: «Роналду будет важен в игре с Марокко. Будет сложнее, чем со Швейцарией»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни поделился с «СЭ» ожиданиями от матча четвертьфинала ЧМ-2022 между португальцами и Марокко.

«Против Марокко будет сложная игра и совсем другая, чем со Швейцарией. Марокканцы будут играть более закрыто и ждать контратаки, но я верю, что Португалия выиграет, и Роналду будет важен в этой игре», — сказал Данни «СЭ».

Криштиану Роналду остался в запасе на игру 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1). 37-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте и не отличился результативными действиями.

Четвертьфинал Португалия — Марокко пройдет 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Криштиану Роналду
Мигель Данни
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
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