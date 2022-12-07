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Сегодня, 15:14

Гранат — о вылете Испании из ЧМ-2022: «Эта команда даже посильнее, чем в 2018 году»

Гранат сравнил сборные Испании 2018 и 2020 года
Руслан Минаев
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал вылет сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2022.

Испанцы проиграли Марокко в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 (0:0 по итогам основного и дополнительного времени).

«Если взглянуть на состав Марокко, то можно заметить немало звезд. Очень сильная команда у них. Многие футболисты играют в европейских чемпионатах. После первой половины тайма меня не удивили дальнейшие события, которые развернулись на поле. Марокканцы очень организовано оборонялись и создавали хорошие контратаки. Поэтому глобально победа марокканцев меня не шокировала.

Если сравнивать сборные Испании 2018 и 2022 годов, то могу отметить, что обе команды подобрались сильные. Сейчас состав наполовину поменялся, но от этого они слабее не стали. Мне кажется, эта сборная Испании даже посильнее, чем в 2018 году. Потому что в преддверии чемпионата мира та сборная потеряла тренера — сняли Юлена Лопетеги тогда. Это обстоятельство очень сильно повлияло на них. Испанцы стали неуверенно бить пенальти после «ноги» Игоря Акинфеева? Ну это громко сказано. Сказалось волнение в первую очередь. Все футболисты, которые пробивали пенальти, за исключением Бускетса, впервые столкнулись с подобным давлением, и они не справились», — цитирует Граната Metaratings.ru.

В ? финала ЧМ-2022 Марокко сыграет со сборной Португалии 10 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-eta-sbornaya-ispanii-posilnee-chem-v-2018-godu-1433806/
Владимир Гранат
Чемпионат мира по футболу 2018
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
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