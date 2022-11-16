Данилу Перейра считает, что сборная Португалии не вращается исключительно вокруг Роналду

Защитник сборной Португалии Данилу Перейра настаивает на том, что команда не вращается исключительно вокруг Криштиану Роналду.

«Критика будет всегда, потому что Криштиану — это игрок, о котором говорят каждый день. Если он плохой, люди будут говорить. Если он в порядке, люди будут говорить. В команде мы видим все это с естественной стороны. Это нормально, что Криштиану, будучи самой сильной частью сборной, получает больше внимания к себе. Это естественно, что есть такие разговоры, потому что люди думают, что мы играем за Криштиану, но это не так. Мы играем, чтобы выигрывать матчи», — цитирует Goal Данилу.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В групповом турнире сборная Португалии сыграет с Ганой, Кореей и Уругваем.