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Сегодня, 03:07

Данилу Перейра считает, что сборная Португалии не вращается исключительно вокруг Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Португалии Данилу Перейра настаивает на том, что команда не вращается исключительно вокруг Криштиану Роналду.

«Критика будет всегда, потому что Криштиану — это игрок, о котором говорят каждый день. Если он плохой, люди будут говорить. Если он в порядке, люди будут говорить. В команде мы видим все это с естественной стороны. Это нормально, что Криштиану, будучи самой сильной частью сборной, получает больше внимания к себе. Это естественно, что есть такие разговоры, потому что люди думают, что мы играем за Криштиану, но это не так. Мы играем, чтобы выигрывать матчи», — цитирует Goal Данилу.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В групповом турнире сборная Португалии сыграет с Ганой, Кореей и Уругваем.

Данилу Перейра
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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