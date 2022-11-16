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Сегодня, 04:25

Мане пропустит матч против Нидерландов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Сенегала Садио Мане пропустит матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира против Нидерландов.

30-летний сенегалец точно не сможет выйти на поле во встрече, которая состоится 21 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. Игрок не успеет к этому времени до конца восстановиться после травмы.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала сыграет в группе с Катаром, Нидерландами и Эквадором.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар

Садио Мане
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сенегала по футболу
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