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Владимир Соловьев: «Жалко, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России. Народ его любил»

11:35
Владимир Соловьев. Фото Instagram
Владимир Соловьев. Фото Instagram
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Телеведущий Владимир Соловьев высказал свое мнение по поводу отсутствия нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в составе сборной России.

«Для любого футболиста играть за сборную России — это честь. Карпин — великий игрок и он понимает, какие чувства испытывает Дзюба. Меня всегда удивлял переход от психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор.

Мне жалко, что Карпин его не вызвал, я отношусь к Артему с симпатией. Дзюба — капитан сборной, народ его любил», — цитирует Соловьева «РБ Спорт».

Экс-капитан команды и нападающий «Зенита» Артем Дзюба не был вызван в сборную под руководством Валерия Карпина на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-solov-ev-dzyuba-kapitan-sbornoj-narod-ego-lyubil-zhalko-chto-ego-ne-vy-zvali/

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Александр Кравченко все материалы автора

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