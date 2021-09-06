Владимир Соловьев: «Жалко, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России. Народ его любил»

Телеведущий Владимир Соловьев высказал свое мнение по поводу отсутствия нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в составе сборной России.

«Для любого футболиста играть за сборную России — это честь. Карпин — великий игрок и он понимает, какие чувства испытывает Дзюба. Меня всегда удивлял переход от психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор.

Мне жалко, что Карпин его не вызвал, я отношусь к Артему с симпатией. Дзюба — капитан сборной, народ его любил», — цитирует Соловьева «РБ Спорт».

Экс-капитан команды и нападающий «Зенита» Артем Дзюба не был вызван в сборную под руководством Валерия Карпина на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.