Уилкшир эмоционально отреагировал на выход Австралии в плей-офф ЧМ-2022: «Я потерял дар речи!»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир эмоционально прокомментировал «СЭ» победу сборной Австралии над Данией (1:0) в 3-м туре групповой стадии на ЧМ-2022 в Катаре.

«Горжусь тем, что я австралиец! Это история для нас всех! Сегодня я потерял дар речи! Мы прошли в следующий раунд, я осмеливаюсь мечтать о большем!», — сказал Уилкшир «СЭ».

Благодаря этой победе сборная Австралии заняла второе место в группе D с 6 очками в 3 матчах и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022.

В 1/8 финала турнира австралийцы сыграют против команды, которая займет первое место в группе C.