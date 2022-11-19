Червиченко о ЧМ-2022: «Почему Италии нет, без нее чемпионат выглядит ущербным»

Червиченко удивлен, почему чемпион Европы не отбирается на чемпионат мира автоматически

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко удивлен, почему чемпион Европы не отбирается на чемпионат мира автоматически.

Италия не смогла пройти отбор на ЧМ-2022, проиграв сборной Северной Македонии в плей-офф квалификации (0:1).

«Вообще чемпионат достаточно странный. Я не могу понять, почему на чемпионате нет победителя чемпионата Европы. Почему Италия не может участвовать в мундиале, а какая-нибудь другая европейская сборная, которая чудом прошла в отборочных, может участвовать. Без Италии этот чемпионат выглядит достаточно ущербным. Очень корявая система. Мне кажется, победители континентов должны выходить на ЧМ первостепенно, без отборочных», — цитирует Червиченко Sport24.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября.