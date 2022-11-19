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Сегодня, 17:07

Червиченко о ЧМ-2022: «Почему Италии нет, без нее чемпионат выглядит ущербным»

Червиченко удивлен, почему чемпион Европы не отбирается на чемпионат мира автоматически
Руслан Минаев
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко удивлен, почему чемпион Европы не отбирается на чемпионат мира автоматически.

Италия не смогла пройти отбор на ЧМ-2022, проиграв сборной Северной Македонии в плей-офф квалификации (0:1).

«Вообще чемпионат достаточно странный. Я не могу понять, почему на чемпионате нет победителя чемпионата Европы. Почему Италия не может участвовать в мундиале, а какая-нибудь другая европейская сборная, которая чудом прошла в отборочных, может участвовать. Без Италии этот чемпионат выглядит достаточно ущербным. Очень корявая система. Мне кажется, победители континентов должны выходить на ЧМ первостепенно, без отборочных», — цитирует Червиченко Sport24.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-19-chervichenko-ne-mogu-ponyat-pochemu-na-chm-ne-igrayet-pobeditel-che-bez-italii-turnir-vyglyadit-ushcherbnym
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Италии по футболу
Андрей Червиченко
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