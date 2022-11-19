Глеб: «Чемпионат мира в Катаре будет очень интересным! Все в разгаре сезона, на пике формы!»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Александр Глеб в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Очень трудно кого-то считать фаворитом на этом чемпионате мира. Никто не знает, в какой форме подойдет та или иная сборная. Но этот чемпионат будет очень интересным — это факт. Все в разгаре сезона, на пике формы. Не в конце сезона, когда все уставшие. Будет очень интересно! Кого-то выделить трудно. Посмотрим все вместе. Думаю, будет много открытий и сюрпризов. Нет команды, за которую я болею на этом чемпионате мира. Просто будем наслаждаться красивым футболом», — сказал Глеб «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.