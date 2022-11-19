ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:09

Самедов: «Сборная России могла бы выйти из группы на чемпионате мира в Катаре и на эмоциях далеко дойти»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о том, как далеко могла бы дойти национальная команда на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Если говорить про возможные шансы нашей сборной на этом турнире, то я бы сказал, что мы смогли бы выйти из группы. Конечно, это все вилами по воде, но есть такое ощущение. Ребята готовились, старались, надеялись, но жизнь иногда преподносит неожиданные ситуации. На эмоциях могли пройти далеко на этом турнире», — сказал Самедов Sport24.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября.

В этот же день сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-19-samedov-sbornaya-rossii-moglaby-vyyti-iz-gruppy-na-chempionate-mira-v-katare-i-na-emotsiyakh-daleko-doyti
Александр Самедов
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
5
1
Читайте также
Сорокин ответил на вопрос о том, что Катар потратил в 17 раз больше России на проведение ЧМ
«Год лежал в больнице — думал, останусь инвалидом». Истории из жизни Леонида Слуцкого
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Мигель Данни: «Считаю, что победителем ЧМ-2022 будет Португалия»
Гербольдт: «Я больше по фигурному катанию, но и против футбола ничего не имею»
Роберто Карлос: «Сейчас хороший момент для бразильской команды, чтобы вернуться, победить и подарить счастье народу»
Червиченко о ЧМ-2022: «Почему Италии нет, без нее чемпионат выглядит ущербным»
Мировые чемпионаты — соревнование брендов. Кто впереди — Adidas, Nike или самопальная форма?
Винисиус: «Мне всегда было легко справляться с давлением. Учусь у Неймара и Бензема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко о ЧМ-2022: «Почему Италии нет, без нее чемпионат выглядит ущербным»

Роберто Карлос: «Сейчас хороший момент для бразильской команды, чтобы вернуться, победить и подарить счастье народу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости