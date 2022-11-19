Самедов: «Сборная России могла бы выйти из группы на чемпионате мира в Катаре и на эмоциях далеко дойти»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о том, как далеко могла бы дойти национальная команда на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Если говорить про возможные шансы нашей сборной на этом турнире, то я бы сказал, что мы смогли бы выйти из группы. Конечно, это все вилами по воде, но есть такое ощущение. Ребята готовились, старались, надеялись, но жизнь иногда преподносит неожиданные ситуации. На эмоциях могли пройти далеко на этом турнире», — сказал Самедов Sport24.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября.

В этот же день сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана.