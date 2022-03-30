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Сегодня, 00:25

Бруну Фернандеш: «Обычно Роналду забивает, а я ассистирую. Но сегодня все получилось наоборот»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш оформил дубль в финале стыкового турнира ЧМ-2022. Португалия дома победила Северную Македонию (2:0) и обеспечила себе путевку на чемпионат мира в Катар.

«Этот матч должен остаться в памяти, потому что мы вышли на чемпионат мира. Это была очень важная игра, болельщики были безупречны. Не умаляя ни одного другого стадиона, атмосфера сегодня была потрясающей. Люди поняли, что нам нужно.

Для меня главное - помогать команде. По возможности, голами. Конечно, всем нам нравится забивать в каждой игре, будь то самая важная игра или менее важная. Я не упускаю из виду идеи нашего тренера, и, наверное, поэтому я сделал этот дубль. Я всегда стараюсь выполнять то, о чем просит тренер.

Главное, что Португалия победила. У всех есть амбиции. Роналду и я — не исключение. Обычно он забивает, а я ассистирую. Но сегодня все получилось наоборот», — цитирует Фернандеша сайт УЕФА.

Сборная Португалии примет участие на чемпионате мира по футболу в шестой раз подряд.

В последний раз команда пропускала этот турнир в 1998 году. На ЧМ-2006 она дошла до полуфинала, в 2010 и 2018 году добралась до 1/8 финала, в 2002 и 2014 году не смогла выйти из группы.

Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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