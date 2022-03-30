Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:21

«Этот матч с таким же успехом мог завершиться в нашу пользу». Ибрагимович — о поражении от Польши

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от Польши в стыковом матче чемпионата мира-2022. 40-летний швед вышел на замену на 80-й минуте встречи.

«Равный матч. В первом тайме у нас были моменты, и мы могли забить. Они тоже могли. Во второй половине они забили быстрый мяч, и нам пришлось догонять. Этот матч с таким же успехом мог завершиться в нашу пользу», — цитирует пресс-служба УЕФА Ибрагимовича.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033894--poland-vs-sweden/
Златан Ибрагимович
Футбол
Сборная Швеции по футболу
2
0
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия примет участие на ЧМ в шестой раз подряд, Роналду — в пятый

Бруну Фернандеш: «Обычно Роналду забивает, а я ассистирую. Но сегодня все получилось наоборот»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости