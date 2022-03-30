«Этот матч с таким же успехом мог завершиться в нашу пользу». Ибрагимович — о поражении от Польши

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от Польши в стыковом матче чемпионата мира-2022. 40-летний швед вышел на замену на 80-й минуте встречи.

«Равный матч. В первом тайме у нас были моменты, и мы могли забить. Они тоже могли. Во второй половине они забили быстрый мяч, и нам пришлось догонять. Этот матч с таким же успехом мог завершиться в нашу пользу», — цитирует пресс-служба УЕФА Ибрагимовича.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.