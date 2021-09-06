Бригада Карасева обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022 Греция — Швеция
11:33
Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Греция — Швеция, сообщает пресс-служба УЕФА.
Помогать ему будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Кирилл Левников.
Ответственным за ВАР будет Виталий Мешков, его помощником станет Сергей Иванов.
Матч Греция — Швеция состоится 8 сентября в Афинах. Начало — в 21:45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030908--greece-vs-sweden/
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