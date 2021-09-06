Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Греция — Швеция, сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Кирилл Левников.

Ответственным за ВАР будет Виталий Мешков, его помощником станет Сергей Иванов.

Матч Греция — Швеция состоится 8 сентября в Афинах. Начало — в 21:45 по московскому времени.