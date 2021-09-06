Защитник сборной Казахстана Алип не сможет сыграть в матче против Боснии и Герцеговины
10:54
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип не сможет сыграть в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, футболисту не успели оформить визу. Алип выступал в Лиге конференций, когда казахстанская федерация подавала документы. Из-за этого паспорт игрока не мог находиться в посольстве.
Отмечается, что из-за аналогичной проблемы с визой сыграть не сможет Азат Нургалиев.
Матч Босния и Герцеговина — Казахстан состоится 7 сентября в 21:45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/alip-pokinul-raspolozhenie-sbornoy-kazakhstana-iz-za-problem-s-vizoy-1049764/
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