Борис Игнатьев: «Сборная России будет играть вторым номером»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии.

«В футболе всегда действуешь так, как позволяет соперник, — сказал Игнатьев ТАСС. — Сегодня сопернику крайне необходима победа, учитывая их регалии, возможности и статус. Они, подгоняемые своими болельщиками, будут делать все, чтобы как можно быстрее забить. При этом мне не видится, что у них есть возможности показывать скорости, — больше будет проявляться мастерство, которого у хорватских футболистов в избытке. Наши, конечно, будут играть вторым номером, хорошо выстроят оборону — чем дальше от наших ворот, тем будет правильнее. При этом, как мне видится, исходя из хорошего состояния, у нас есть шансы на быстрые контратаки».

«Важно психологическое состояние, чувство уверенности и нахальство, исходя из того, что нас устроит любой результат, кроме поражения. Привил ли Карпин все это команде? Если судить по последней, то да, но до этого матча были игры другого калибра — здесь же мы явно превосходили соперника. Но делать заключение по этому матчу неправильно, потому что эти качества формируются в клубах», — добавил Игнатьев.

Сборная России в воскресенье, 14 ноября, на выезде сыграет с командой Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча пройдет в Сплите 14 ноября, начало — 17:00 (мск). Команде под руководством главного тренера Валерия Карпина для выхода на мировое первенство в Катаре напрямую, без участия в плей-офф весной 2022 года, достаточно сыграть вничью.