Карпин: «Хотелось бы владеть инициативой все 90 минут»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое команды перед началом решающего отборочного матча ЧМ-2022 против Хорватии.

«Не первый год в футболе. Футболисты умеют справляться с давлением трибун. Не думаю, что для кого-то это станет неожиданностью.

Те, кто сыграл по 90 минут с Кипром, менее восстановлены. Те, кто провел поменьше времени, готовы на 100 процентов.

Многие футболисты не участвовали в матче с Кипром. Готовились к Хорватии. Говорить о недовосстановлении нельзя.

Хотелось бы владеть инициативой все 90 минут. Но посмотрим, что произойдет в реальности. Хорваты хотят ровно того же самого», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Встреча Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящем матче.