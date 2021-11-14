Карпин: «Хотелось бы владеть инициативой все 90 минут»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое команды перед началом решающего отборочного матча ЧМ-2022 против Хорватии.
«Не первый год в футболе. Футболисты умеют справляться с давлением трибун. Не думаю, что для кого-то это станет неожиданностью.
Те, кто сыграл по 90 минут с Кипром, менее восстановлены. Те, кто провел поменьше времени, готовы на 100 процентов.
Многие футболисты не участвовали в матче с Кипром. Готовились к Хорватии. Говорить о недовосстановлении нельзя.
Хотелось бы владеть инициативой все 90 минут. Но посмотрим, что произойдет в реальности. Хорваты хотят ровно того же самого», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
Встреча Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящем матче.
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