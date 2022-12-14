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Сегодня, 15:25

Болельщики сборной Марокко не могут вылететь в Катар на полуфинал ЧМ из-за отмены рейсов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters

Болельщики сборной Марокко не могут вылететь в Катар на полуфинал ЧМ-2022 против Франции из-за отмены всех семи рейсов в Доху, запланированных на среду, 14 декабря.

«В связи с последними ограничениями, введенными властями Катара, мы с сожалением объявляем об отмене рейсов, выполняемых Qatar Airways», — приводит Reuters текст заявления компании Royal Air Maroc.

Из-за этого фанаты, которые хотели попасть на матч Франция — Марокко и уже забронировали номера в отелях Катара, не смогут прилететь на игру.

Ранее Royal Air Maroc заявляла, что организует 30 дополнительных рейсов, чтобы помочь болельщикам попасть на полуфинал ЧМ-2022, однако во вторник, 13 декабря, выяснилось, что запланировано только 14 рейсов. В итоге улететь из Марокко в Катар смогли лишь те фанаты, которые купили билеты на 7 рейсов, состоявшихся во вторник.

Компания Royal Air Maroc принесла извинения всем своим клиентам, чьи полеты были отменены, и вернула им деньги за билеты.

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре и начнется в 22.00 (мск). Победитель встретится в финале с Аргентиной, а проигравший проведет матч за третье место с Хорватией.

Источник: https://www.reuters.com/article/soccer-worldcup-morocco-flights/morocco-airline-cancels-world-cup-fans-flights-citing-qatar-restrictions-idUSKBN2SY0GR

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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