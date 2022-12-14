Болельщики сборной Марокко не могут вылететь в Катар на полуфинал ЧМ из-за отмены рейсов

Болельщики сборной Марокко не могут вылететь в Катар на полуфинал ЧМ-2022 против Франции из-за отмены всех семи рейсов в Доху, запланированных на среду, 14 декабря.

«В связи с последними ограничениями, введенными властями Катара, мы с сожалением объявляем об отмене рейсов, выполняемых Qatar Airways», — приводит Reuters текст заявления компании Royal Air Maroc.

Из-за этого фанаты, которые хотели попасть на матч Франция — Марокко и уже забронировали номера в отелях Катара, не смогут прилететь на игру.

Ранее Royal Air Maroc заявляла, что организует 30 дополнительных рейсов, чтобы помочь болельщикам попасть на полуфинал ЧМ-2022, однако во вторник, 13 декабря, выяснилось, что запланировано только 14 рейсов. В итоге улететь из Марокко в Катар смогли лишь те фанаты, которые купили билеты на 7 рейсов, состоявшихся во вторник.

Компания Royal Air Maroc принесла извинения всем своим клиентам, чьи полеты были отменены, и вернула им деньги за билеты.

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре и начнется в 22.00 (мск). Победитель встретится в финале с Аргентиной, а проигравший проведет матч за третье место с Хорватией.