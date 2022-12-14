Бышовец: «Месси более разносторонний игрок, чем Марадона»

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил двух лидеров сборной Аргентины — Лионеля Месси и Диего Марадону.

«Марадона и Месси — два великих футболиста. Марадона отличался уникальной индивидуальностью, играя не столь ярко выраженного нападающего. Скорость Марадоны была большой проблемой для соперников. Месси хорошо играет с партнерами. Он более разносторонний игрок, чем Марадона. У Лионеля больше рекордов, он создавал подходящие условия для партнеров. Говорят, что Месси ходит по полю пешком, но и Стрельцов тоже ходил пешком. Месси побил все рекорды Марадоны, и у него семь золотых мячей. Это никому и не снится», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022.

14 декабря, сборная Франции сыграет с Марокко за выход в финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.