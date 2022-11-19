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Сегодня, 19:51

Бернарду Силва заявил, что готов играть на любой позиции в матчах ЧМ-2022

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что готов играть на любой позиции в матчах чемпионата мира-2022.

«Последнее время я играл на разных позициях. Люди знают, что я чувствую себя лучше, играя в центре поля, но я готов играть там, где тренер сочтет нужным.

Физически я чувствую себя лучше, чем в конце сезона и готов помочь команде. Большинство чувствует то же самое, потому что играть на важном турнире в ноябре совсем другое дело, чем в июле после сезона из 60 игр. Мы очень амбициозны, очень уверены в себе, зная, что приехали на особенное и непредсказуемое соревнование. Мы готовы побеждать", — приводит Manchester Evening News слова Силвы.

Чемпиона мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии сыграет в одной группе с командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/bernardo-silva-portugal-man-city-25558711
Бернарду Силва
Чемпионат мира по футболу
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