Дайер высказался о запрете пива на стадионах ЧМ-2022

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер высказался о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира-2022.

«Я хотел бы думать, что вы можете наслаждаться жизнью с алкоголем или без него, в первую очередь — для меня это важно. Мы должны играть на поле так, чтобы приносить удовольствие болельщикам. Я чувствую это в любом футбольном матче, в котором играю», — приводит Market Watch слова Дайера.

18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) официально запретила продажу алкогольного пива на стадионах во время ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.