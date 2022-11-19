ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:08

Дайер высказался о запрете пива на стадионах ЧМ-2022

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер высказался о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира-2022.

«Я хотел бы думать, что вы можете наслаждаться жизнью с алкоголем или без него, в первую очередь — для меня это важно. Мы должны играть на поле так, чтобы приносить удовольствие болельщикам. Я чувствую это в любом футбольном матче, в котором играю», — приводит Market Watch слова Дайера.

18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) официально запретила продажу алкогольного пива на стадионах во время ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.

Источник: https://www.marketwatch.com/story/you-can-enjoy-yourself-with-or-without-alcohol-says-england-star-after-qatar-world-cup-stadium-beer-ban-11668871237
Эрик Дайер
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
«Год лежал в больнице — думал, останусь инвалидом». Истории из жизни Леонида Слуцкого
Мировые чемпионаты — соревнование брендов. Кто впереди — Adidas, Nike или самопальная форма?
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мурад Мусаев: «Хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

Бернарду Силва заявил, что готов играть на любой позиции в матчах ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости