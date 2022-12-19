Авербух назвал заслуженной победу Аргентины в финале ЧМ-2022

Известный продюсер Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Аргентины над Францией в финале чемпионата мира в Катаре (3:3, по пен. 4:2).

«Наверное, из всех финалов, которые мне удавалось посмотреть, этот входит в топ-3. Достойнейший матч получился. Я болел за Аргентину. Когда били пенальти, было понятно, что сражались две выдающиеся команды. Часто говорят, что пенальти — это лотерея. По совокупности, на мой взгляд, аргентинцы заслуженно стали чемпионами. Очень рад, что такая красивая история случилась. Финал финалов!» — сказал Авербух «СЭ».

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира. До этого команда выигрывала трофей в 1978 и 1986 годах.