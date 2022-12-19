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Кацалапов: «Невероятный финал ЧМ-2022! Низкий поклон Месси за легендарную карьеру»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов поделился мнением о финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«Спасибо огромное сборной Аргентины и сборной Франции за этот легендарный матч! Счастлив, что смотрел его. И буду еще пересматривать! Низкий поклон Месси за легендарную карьеру! Невероятный финал, Аргентина — чемпион мира!» — написал Кацалапов в своих соцсетях.

Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Никита Кацалапов
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