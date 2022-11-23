Арнольд назвал причины поражения Австралии от Франции на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал поражение от Франции (1:4) в первом туре групповой стадии чемпионата мира-2022.

«Я думаю, качество французской сборной является хорошей причиной поражения. Мы очень хорошо начали эту игру. То, как мы забили первый гол, похоже на нас, но французы были физически сильнее и быстрее нас. Трудно остановить такого быстрого игрока, как Мбаппе. Мои парни отдали все силы, и это все, что я могу от них требовать», — цитирует L'Equipe Арнольда.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).