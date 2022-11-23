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Сегодня, 01:25

Жиру посвятил победу над Австралией травмированному Люка Эрнандезу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после победы над Австралией (4:1) на чемпионате мира-2022 рассказал, о чем говорил главный тренер команды Дидье Дешам после пропущенного быстрого гола.

«Тренер сказал нам, чтобы мы проснулись. В то время, как Лаки (Люка Эрнандез — прим.) получил травму, у нас были все мысли с ним, я хотел бы посвятить этот матч ему», — цитирует L'Equipe Жиру.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).

Оливье Жиру
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу
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