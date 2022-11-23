Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:47

Ари сравнил организацию ЧМ-2018 и турнира 2022 года: «В России было лучше, чем в Катаре»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари высказался о политизации чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я действительно не знаю всех подробностей, но считаю, что это из-за страны, в которой своя культура. За организацию отвечает ФИФА, она выбирает страну и не проверяет все это перед турниром. Крупнейший чемпионат мира не может ограничиваться! Это шоу сопровождает мир», — приводит Metaratings.ru слова Ари.

Футболист сравнил организацию чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

«Так что, на мой взгляд, если сравнивать организацию чемпионата мира в Катаре и России, то в России было лучше! Россия — большая страна, очень организованная и красивая. Она очень похожа на Бразилию во многих либеральных вещах. Как в России, так и в Бразилии очень много красивых мест для посещения, а в середине года очень жарко! Очень красивые люди, много вариантов еды! Те, кто не знал Россию до мундиаля, но приехал на турнир, очень хорошо отзываются о стране», — подчеркнул Ари.

Джанни Инфантино. Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино
Источник: metaratings.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 0
Япония 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
1
Читайте также
Бобслеист сборной России умер в 24 года. Виной тяжелая болезнь
Русский боец хочет отсудить у Конора 30 миллионов долларов из-за виски
Европарламент принял резолюцию о признании РФ «страной — спонсором терроризма»
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
Что происходит с заводами на Кубани
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Модрич уверен, что сборная Хорватии разыграется по ходу турнира

Германия — Япония: гол японца Маэды отменили из-за офсайда
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости