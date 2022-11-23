Модрич уверен, что сборная Хорватии разыграется по ходу турнира

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с национальной командой Марокко (0:0).

«Это был сложный матч. Особенно тяжело дался первый тайм. В конце первого тайма у нас были моменты, и жаль, что мы ими не воспользовались. Если бы забили, то сопернику пришлось бы открываться. Мы были лучше, но должны были забивать. Мы хотели начать чемпионат мира с победы, но, к сожалению, у нас это не получилось. Наверняка по ходу турнира мы разыграемся. Я рассчитываю, что мы будем играть лучше. У нас есть еще два матча, чтобы добить выхода в следующую стадию турнира», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Команды набрали по 1 очку в группе F. В следующем матче Хорватия сыграет с Канадой 27 ноября, а Марокко встретится с Бельгией.