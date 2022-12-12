Арбитр из Мексики будет работать на матче Франции и Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Мексиканец Сесар Рамос назначен главным арбитром матча 1/2 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Марокко, сообщает пресс-служба ФИФА.

Помогать Рамосу будут его соотечественники Альберто Морин и Мигель Эрнандес, четвертый рефери — венесуэлец Хесус Валенсуэла. ВАР — канадец Дрю Фишер, АВАР — колумбиец Николас Гальо.

Матч между сборными Франции и Марокко состоится на стадионе «Эль-Байт» в среду, 14 декабря. Время начала — 22.00 (мск).