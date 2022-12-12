Главный тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал — это не чудо, а результат тяжелой командной работы»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги оценил настрой команды перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 против команды Франции.

«Многие наши игроки получили травмы, отдавая все силы ради блага команды, но никто не останавливался и не жалел себя. Нам удалось добиться невероятного результата, но выход в полуфинал чемпионата мира — это не чудо, а результат тяжелой командной работы», — приводит слова тренера RMC Sport.

Матч между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).