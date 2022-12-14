Амрабат — о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022: «Не думаю, что это сюрприз»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат прокомментировал выход своей национальной команды в полуфинал ЧМ-2022.

«Является ли неожиданным наш выход в такую стадию чемпионата мира? Я не думаю, что это сюрприз, но то, чего мы достигли — это нечто особенное. Результат, который мы уже показали в Катаре, впечатляет. Главной нашей силой является командный дух. Мы все понимаем свой стиль игры. Мы защищаемся, сражаемся, бежим. Это одна из наших сильных сторон. А еще у нас есть отличный тренер, который отлично нас готовит. Тактически мы хорошая команда, сильная и опытная. Мы всегда готовимся ко всем матчам одинаково. Тренер, когда приехал, в первые дни рассказал нам, какой игры хочет от нас и чего он ждет от каждого. В этом также наша сила. Мы все очень хорошо знаем, что мы должны выполнить на поле, и делаем свою работу в меру своих возможностей», — приводит слова хавбека Marca.

Марокканцы являются первой африканской командой, вышедшей в 1/2 финала чемпионата мира.

Сборная Марокко сыграет в полуфинале против Франции сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.