Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:13

Сборная Бельгии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сборная Бельгии по футболу.
Фото AFP

Сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией (0:0) в третьем матче группового турнира чемпионата мира в Катаре.

Бельгийцы впервые в 21-м веке не смогли выйти из группы на крупных чемпионатах (мира и Европы). ЧМ-2022 стал для бельгийцев шестым турниром за это время.

Последний раз сборная Бельгии не выходила из группы на чемпионате мира 1998 года во Франции.

В параллельном матче группы F сборная Марокко обыграла Канаду (2:1) и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места, набрав семь очков. Национальная команда Хорватии благодаря этой ничьей заняла второе место в группе с пятью очками.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
3
8
Читайте также
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
Как развивают науку в Египте
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Коста-Рика — Германия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Япония — Испания: стартовые составы на матч ЧМ-2022
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост
Хорватия — Бельгия: видеообзор матча ЧМ-2022
Лукаку не использовал четыре голевых момента в матче с Хорватией
Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет. Стали первыми в группе с Бельгией и Хорватией!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 1 декабря

ЧМ-2022: турнирные таблицы чемпионата мира по футболу в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости