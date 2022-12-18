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Сегодня, 17:30

Кержаков: «Если Месси выиграет чемпионат мира, это будет историческое событие!»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился с «СЭ» ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

«Мы вообще не думали, что окажемся на финале чемпионата мира, товарищи помогли. Очень хочу, чтобы выиграл Месси, но боюсь. Мбаппе может все, он очень мощный, как и Гризманн. Если выиграет Лео, это будет историческое событие!» — сказал Кержаков «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. ЧМ 2022, финал Аргентина — Франция: кто заберет золото в Катаре? Онлайн-трансляция
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Александр Кержаков
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
0
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