Циципас будет болеть за сборную Аргентины в финале ЧМ-2022

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира-2022.

«Хочу, чтобы Месси победил, потому что он этого заслуживает. Он невероятный талант и прекрасный командный игрок. У него не такое тело, как у Роналду, и, возможно, он не так много работает, но он величайший в истории», — приводит слова Циципаса журналист Хосе Моргадо.

Финал ЧМ-2022 в Катаре Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.