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Сегодня, 17:29

Циципас — о финале ЧМ-2022: «Хочу, чтобы Месси победил, потому что он этого заслуживает»

Циципас будет болеть за сборную Аргентины в финале ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира-2022.

«Хочу, чтобы Месси победил, потому что он этого заслуживает. Он невероятный талант и прекрасный командный игрок. У него не такое тело, как у Роналду, и, возможно, он не так много работает, но он величайший в истории», — приводит слова Циципаса журналист Хосе Моргадо.

Финал ЧМ-2022 в Катаре Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. ЧМ 2022, финал Аргентина — Франция: кто заберет золото в Катаре? Онлайн-трансляция

Источник: Журналист Хосе Моргадо

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Стефанос Циципас
0
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