Жесткая драка в матче женских команд в Молдавии. Такое нечасто увидишь

В матче предсезонного турнира для женских команд Кубок FMF произошла драка. Две представительницы молдавских клубов выяснили отношения с помощью физической силы. На видео драка начинается примерно с отметки 0.13.

Как сообщает «Молдавский футбол», на 9-й минуте матча за выход в финал турнира между «Чобручи» и «Максимумом» случилась потасовка между двумя футболистками.

Сначала одна футболистка ударила другую головой в лицо, за что получила отработанный удар коленом в живот, а затем, в свою очередь нанесла мощный удар кулаком в лицо сопернице. Игроков разняли судьи и другие участники матча, а обе спортсменки увидели перед собой красные карточки.

В финале 30 августа встретятся «Чобручи» и «Агариста».