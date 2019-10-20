Женский ЦСКА впервые в истории клуба стал чемпионом России

Женский ЦСКА досрочно стал победителем чемпионата России среди клубов Высшего дивизиона сезона-2019. Красно-синие одержали разгромную победу над ижевским «Торпедо» (4:0), а ближайший преследователь «Локомотив» в параллельном поединке уступил «Чертаново» (0:1).

ЦСКА стала недосягаемой для преследователей, досрочно завоевав золотые медали и гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем году.

Эта победа в ЧР стала для ЦСКА первой в истории клуба.

«Торпедо» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) 0:4 (0:1)

Голы: Мясникова, 29 (0:1). Смирнова, 48 (0:2). Смирнова, 49 (0:3). Сочнева, 87 (0:4).

«Торпедо»: Дронова, Еременкова (к), Гаджиева, Махсимова, Фофанова, Лихота, Алпатова, Мингазова, Косолапова, Фролова Ек. (Федотова, 28), Теймурова.

ЦСКА: Тодуа (к), Смирнова, Мясникова, Яковлева (Петрова, 82), Цыбутович, Симановская (Беспаликова, 46), Плешкова, Алексеева, Черномырдина (Сочнева, 69), Онгене (Бизенкова, 77), Поздеева (Конюхова, 61).

Предупреждение: Федотова, 39.

Судьи: Горячева, Козырева, Покорская (все — Москва).

20 октября. Ижевск. Стадион «Купол».