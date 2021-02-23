Женская сборная России проиграла Сербии в товарищеском матче
18:46
Футболистки женской сборной России проиграли команде Сербии в товарищеском матче на сборе в Турции. Матч в Серике завершился победой сербской команды со счетом 2:0.
Игра против сербок прошла в рамках учебно-тренировочного сбора российской команды, который завершится 24 февраля.
В субботу, 20 февраля, женская сборная России провела первый товарищеский поединок, в котором обыграла Индию со счетом 8:0.
Женская сборная России по итогам отборочного турнира Евро-2022 попала в стыковые матчи. Жеребьевка пройдет 5 марта, а «стыки» состоятся в апреле.
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