Женская сборная России потерпела поражение от Голландии в отборе Евро-2021

Женская сборная России потерпела поражение от команды Голландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Сапсан Арена», завершилась поражением российской команды со счетом 0:1.

Россия имеет в своем активе 9 очков после 5 матчей и занимает второе место в группе. Лидируют голландки с 21 баллом.

9 победителей групп и 3 лучшие команды из числа занявших вторые места (без учета результата с шестой командой в своей группе) напрямую квалифицируются в финальный турнир чемпионата Европы. 6 худших команд из числа занявших вторые места выходят в раунд плей-офф. Из-за пандемии коронавируса Евро-2021 был перенесен на 2022 год.

Женщины. Евро

Квалификация. Группа А

18 сентября

Россия — Голландия — 0:1 (0:1)