Женская сборная России обыграла Эстонию в отборочном турнире Евро-2021
18:10
В матче отборочного турнира Евро-2021 женская сборная России обыграла команду Эстонии (3:0).
В составе победителей отличились Дарья Яковлева, Наталья Машина и Нелли Коровкина. Российская команда набрала 12 очков в шести матчах и занимает второе место в группе А. Лидирует сборная Голландии, заработавшая 21 очко в семи матчах.
Евро-2021. Женщины
Отборочный турнир
6-й тур
Эстония — Россия — 0:3 (0:1)
Голы: Яковлева, 22, Машина, 76, Коровкина, 90.