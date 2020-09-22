Женская сборная России обыграла Эстонию в отборочном турнире Евро-2021

В матче отборочного турнира Евро-2021 женская сборная России обыграла команду Эстонии (3:0).

В составе победителей отличились Дарья Яковлева, Наталья Машина и Нелли Коровкина. Российская команда набрала 12 очков в шести матчах и занимает второе место в группе А. Лидирует сборная Голландии, заработавшая 21 очко в семи матчах.

Евро-2021. Женщины

Отборочный турнир

6-й тур

Эстония — Россия — 0:3 (0:1)

Голы: Яковлева, 22, Машина, 76, Коровкина, 90.