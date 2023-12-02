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Сегодня, 02:13

Юниорская сборная России разгромила Парагвай

Евгений Козинов
Корреспондент
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Женская сборная России U17 переиграла сверстниц из Парагвая в товарищеском матче — 4:1.

На 9-й минуте парагвайка Алисон Кардозо открыла счет. Почти сразу россиянкам удалось отыграться — гол забила Полина Павлова. В конце первого тайма Анастасия Каратаева вывела сборную России вперед. Во второй половине россиянки забили еще два мяча: отличились Арина Акатьева и Екатерина Сарвилина, вышедшие на замену.

3 декабря команды проведут вторую встречу. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Футбол
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