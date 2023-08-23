В «Париже» сообщили, что Абдуллина будет готова сыграть в первом матче команды в сезоне

Российская футболистка Алсу Абдуллина будет готова сыграть за «Париж» в стартовом матче сезона-2023/24.

«Да, к дебюту Алсу готовы все документы. Вчера она присоединилась к команде и начала тренироваться с нами. Вероятно, она проведет несколько подготовительных игр перед официальным стартом Лиги чемпионов. Она будет готова к игре», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

Ранее стало известно, что Абдуллина перешла из «Челси» в «Париж» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

Россиянка выступала за «Челси» с 2021 года. В минувшем сезоне она сыграла 6 матчей за синих, проведя на поле 116 минут. В составе «Челси» 22-летняя футболистка дважды становилась чемпионкой Англии, а также выигрывала Кубок Англии.