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Сегодня, 10:33

В Новой Зеландии состоялась церемония открытия женского ЧМ, несмотря на стрельбу у отеля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Церемония открытия женского ЧМ-2023 по футболу.
Фото Reuters

20 июля в Новой Зеландии состоялась церемония открытия женского чемпионата мира по футболу 2023 года.

Церемония прошла перед началом матча открытия турнира, в котором встретятся команда хозяев турнира и сборная Норвегии. Мероприятие прошло по ранее определенному плану, несмотря на стрельбу, которая прошла в новозеландском Окленде сегодняшним утром.

Сообщалось, что недалеко от отеля, где живет женская сборная Норвегии, мужчина сделал несколько выстрелов из помпового ружья, два человека убиты. В результате действий полиции стрелок был ликвидирован.

Перед началом матча между Норвегией и Новой Зеландией почтили память жертв трагедии минутой молчания.

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