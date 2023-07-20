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Женский футбол

Сегодня, 10:53

Футболистка сборной Норвегии рассказала о состоянии команды после стрельбы в Окленде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболистки сборной Норвегии Марен Мьельде прокомментировала стрельбу в Окленде, которая произошла около отеля команды.

«Все это время мы чувствовали себя в безопасности, — цитирует Мьельде Inside the Games. — У Международной федерации футбола (ФИФА) хорошая система безопасности в отеле, у нас в команде есть собственный сотрудник службы безопасности. Кажется, все спокойны, мы готовимся с сегодняшней игре в обычном режиме».

Ранее в центре Окленда в результате перестрелки погибли два человека, еще шесть получили ранения. В результате действий полиции стрелок был ликвидирован. Инцидент произошел неподалеку от отеля, где проживают норвежские футболистки, готовящиеся к выступлению на женском чемпионате мира.

20 июля женская сборная Норвегии играет против Новой Зеландии в первом матче на женском чемпионате мира-2023.

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